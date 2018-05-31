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Украинская теннисистка устроила разгром на Roland Garros

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Украинка Леся Цуренко в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису обыграла американку Коко Вандевеге. Встреча в Париже продлилась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:0 в пользу 39-й ракетки рейтинга WTA.

Практически без шансов проиграв первый сет, 28-летняя киевлянка смогла переломить ход матча. В третьем сете Цуренко устроила настоящий разгром сопернице, позволив ей взять всего 8 розыгрышей.

Следующей соперницей украинской теннисистки в третьем круге Roland Garros станет Магдалена Рыбарикова из Словакии.

Новости
Лучшая теннисистка Украины уверенно вышла в третий круг Roland Garros

Напомним, что в первом круге украинская теннисистка совершила самую громкую сенсацию турнира.

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Тема
Roland Garros
Персона
Леся Цуренко
Место
ФранцияПариж
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