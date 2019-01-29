МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости тенниса

Украинская теннисистка приняла окончательное решение об игре за сборную

1.8тЧитать материал на украинском

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла решение помочь сборной в матчах Кубке Федерации в Польше.

Спортсменка собиралась вместе с Элиной Свитолиной отказаться от участия в предстоящих играх турнира.

"Сегодня представители Федерации тенниса Украины и отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр провели дополнительные переговоры об участии спортсменки в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Итогом переговоров стало достижение договоренности об участии Даяны в составе национальной сборной", - говорится в заявлении ФТУ.

Новости
''Это неправда'': агент сделал заявление об отказе Свитолиной сыграть за сборную Украины

Таким образом, на поединки в польской Зеленой Гуре наша команда отправится в составе Леси Цуренко, Даяны Ястремской, Катерины Козловой, Марты Костюк и Надежды Киченок.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в Кубке Федераций в составе сборной. Спортсменка аргументировала свое решение травмой, полученной на Открытом чемпионате Австралии и рекомендациями докторов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Кубок Федерации" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок Федерации
Персона
Даяна Ястремская
Тег
сборная Украины по теннису
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги