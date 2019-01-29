Украинская теннисистка приняла окончательное решение об игре за сборную

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла решение помочь сборной в матчах Кубке Федерации в Польше.

Спортсменка собиралась вместе с Элиной Свитолиной отказаться от участия в предстоящих играх турнира.

"Сегодня представители Федерации тенниса Украины и отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр провели дополнительные переговоры об участии спортсменки в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Итогом переговоров стало достижение договоренности об участии Даяны в составе национальной сборной", - говорится в заявлении ФТУ.

Таким образом, на поединки в польской Зеленой Гуре наша команда отправится в составе Леси Цуренко, Даяны Ястремской, Катерины Козловой, Марты Костюк и Надежды Киченок.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в Кубке Федераций в составе сборной. Спортсменка аргументировала свое решение травмой, полученной на Открытом чемпионате Австралии и рекомендациями докторов.

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