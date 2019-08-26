Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

Украинка Ястремская победно стартовала на US Open

735 Читать материал на украинском

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла драматичную победу на старте последнего в сезоне турнира серии Большого шлема US Open.

19-летняя уроженка Одессы в эффектном матче оставила за бортом соревновании Монику Никулеску из Румынии. Наша соотечественница была сильнее в трех партиях – 6:4, 1:6, 6:2.

Новости
Глухой теннисист установил уникальное достижение

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Соперницы провели на корте 1 час 55 минут. За это время Ястремская трижды подала навылет, реализовала четыре из девяти брейк-поинтов и выиграла 32 активных розыгрыша. В пассиве украинки три двойные и 39 невынужденных ошибок.

Украинка Ястремская победно стартовала на US Open

В следующем круге турнира Даяна, которая посеяна под 32-м номером, сразится с Ребеккой Петерсон из Швеции.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Элина Свитолина вернулся в топ-5 мирового рейтинга.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "US Open" на OBOZREVATEL.

Тема
US Open
Персона
Даяна Ястремская
Место
США Нью-Йорк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...