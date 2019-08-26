Украинка Ястремская победно стартовала на US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла драматичную победу на старте последнего в сезоне турнира серии Большого шлема US Open.

19-летняя уроженка Одессы в эффектном матче оставила за бортом соревновании Монику Никулеску из Румынии. Наша соотечественница была сильнее в трех партиях – 6:4, 1:6, 6:2.

Новости Глухой теннисист установил уникальное достижение

Даяна Ястремская

Соперницы провели на корте 1 час 55 минут. За это время Ястремская трижды подала навылет, реализовала четыре из девяти брейк-поинтов и выиграла 32 активных розыгрыша. В пассиве украинки три двойные и 39 невынужденных ошибок.

В следующем круге турнира Даяна, которая посеяна под 32-м номером, сразится с Ребеккой Петерсон из Швеции.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Элина Свитолина вернулся в топ-5 мирового рейтинга.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!