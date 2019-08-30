Украинка Ястремская добыла историческую победу на US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в третий раунд последнего в сезоне турнире Большого шлема – US Open.

19-летняя уроженка Одессы добыла победу над представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. Ястресмкая была сильнее в двух партиях – 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 76 минут. За это время Даяна сделала четыре подачи навылет, выиграла 26 активных розыгрышей и реализовала пять из 12 брейк-поинтов. В пассиве украинки 31 невынужденная и четыре двойных ошибок.

Даяна Ястремская

За выход в следующий раунд US Open Ястремская поспорит с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Поединок состоится в ночь на 31 августа. Ориентировочное начало – в 03:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Мария Шарапова с позором вылетела с US Open, без шансов уступив своей извечной сопернице Серене Уильямс.

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