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Украинка вышла во второй круг теннисного супертурнира в США

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 9 млн долларов, обыграв чешку Катержину Синякову.

Катерина Козлова

Катерина Козлова

Встреча продлилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 25-летней украинской теннисистки.

Козлова дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Козлова сразится с Александрой Саснович (31) из Беларуси. Матч пройдет в пятницу, 8 марта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская засветились на вечеринке-открытии супертурнира в Индиан-Уэллсе (США). Наши спортсменки восхитили сеть необычными нарядами.

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Персона
Катерина Козлова
Место
США
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