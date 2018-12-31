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Украинка с разгрома начала теннисный супертурнир в Брисбене

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Украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 27-ю строчку в мировом рейтинге,в первом круге супертурнира в австралийском Брисбене разгромила румынку Михаэлу Бузэрнеску - 6:0, 6:2.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Отметим, что до этого теннисистки дважды встречались и оба раза победу праздновала румынка. Во время матча Цуренко выиграла пять подач соперницы и ни разу не отдала свою.

Во втором круге турнира украинка будет играть с 283-й ракеткой мира Кимбрели Бирелл. Молодая австралийка в первом матче победила сильную россиянку Дарью Касаткину.

Напомним, что в Брисбене выступает и другая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая выиграла этот турнир в 2018 году. Она страртует со второго круга.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Брисбен (Австралия), где проведет первый матч в новом сезоне на престижном турнире WTA.

Перед стартом соревнований украинская теннисистка прыгнула с моста Story Bridge. "Это было чертовски круто", - поделилась своими ощущениями в комментарии к фото Свитолина.

Читайте все новости по теме "WTA" на OBOZREVATEL.

Тема
WTA
Персоны
Леся ЦуренкоЭлина Свитолина
Место
АвстралияБрисбен
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