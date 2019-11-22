"У него все натурально": Свитолина рассказала о достоинствах Монфиса

Шестая ракетка мира, украинка Элина Свитолина рассказала о том, как изменилась ее игра с тех пор, как она начала встречаться с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Элина Свитолина

"Мы достаточно много тренируемся вместе. И, признаюсь, ощущаю значительный прогресс в своей игре. Сейчас я намного лучше реагирую на мощные удары. Например, на US Open-2019 я обыграла четыре серьезных соперницы, которые исповедуют силовой теннис. Что можно еще перенять у Гаэля? Даже не знаю. У него все так натурально! С этим нужно просто родиться", – отметила Элина, чьи слова передает корреспондент OBOZREVATEL.

Также она вспомнила, как летом 2019 года приезжала вместе со своим бойфрендом в Украину.

"У нас ему очень понравилось. А особенно – кухня. Он здесь впервые попробовал украинский борщ. Нет, я сама ему борщ не готовлю (смеется), на это просто нет сил, и мы редко бываем вместе дома. Не хочу ли я оформить Гаэля в свою команду официально? Ну, он звезда, не нужно принижать его статус (смеется)", – сказала первая ракетка Украины.

Напомним, ранее Гаэль Монфис поделился подробностями романтических отношений со Свитолиной и рассказал, как они проводят время вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Элина Свитолина объявила о создании благотворительного фонда, целью которого является поддержка юных теннисных талантов в Украине.

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