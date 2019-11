Роман с тренером: у Ястремской жестко отреагировали на слухи

Тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской Саша Бажин угрожает подать в суд на Twitter-аккаунт WTATea за размещение неправдивой информации о его романе со спорстменкой.

"Обычно я не ввязываюсь в обсуждения на такую тематику, но ваш аккаунт уже не впервые распространяет ложные слухи обо мне. Я даю вам шанс убрать эту запись, прошу об этом в самой вежливой форме. Если подобное повторится, этим делом будет заниматься мой адвокат", – ответил Бажин на пост WTATea.

Normally I don’t get involved with BS like that but that’s not the first time your account is spreading false rumors about me. I’m giving you a chance and asking you now in the nicest way possible to take this tweet down....

@WTATea If I see rumors like that being spread again from your account I’ll just put my lawyer on it. I’m tired of people thinking they can say whatever they want on social media without consequences. I still hope you have a great day and that that was the last time. I’m out✌🏼