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Теннисистов "смыло" с корта в матче Wimbledon

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Курьезный эпизод произошел в матче первого круга смешанного разряда Wimbledon. Во время игры сработала установка для поливания кортов, находившаяся за вышкой арбитра.

Лаура Зигемунд и Артем Ситак встали со стульев, и установку отключили, но через мгновение она сработала еще сильнее, опрокинув бак для использованных мячей.

Теннисистам пришлось продолжить матч на соседнем корте.

В итоге Зигемунд и Ситак обыграли Кена Скупски и Дарью Юрак 3:6, 6:3, 6:4 и вышли во второй круг, где сыграют с Роханом Бопанной и Ариной Соболенко.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина с рекордом вышла в 1/8 финала Wimbledon.

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