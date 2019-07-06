Теннисистов "смыло" с корта в матче Wimbledon

Курьезный эпизод произошел в матче первого круга смешанного разряда Wimbledon. Во время игры сработала установка для поливания кортов, находившаяся за вышкой арбитра.
Лаура Зигемунд и Артем Ситак встали со стульев, и установку отключили, но через мгновение она сработала еще сильнее, опрокинув бак для использованных мячей.
Теннисистам пришлось продолжить матч на соседнем корте.
В итоге Зигемунд и Ситак обыграли Кена Скупски и Дарью Юрак 3:6, 6:3, 6:4 и вышли во второй круг, где сыграют с Роханом Бопанной и Ариной Соболенко.
Now that's new 💦🤣 #Wimbledon pic.twitter.com/WwPwm4eY1L— Wimbledon (@Wimbledon) 5 июля 2019 г.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина с рекордом вышла в 1/8 финала Wimbledon.
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