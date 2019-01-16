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Теннисист на Australian Open довел судью до слез и ''пристрелил'' ее из ракетки

1.8тЧитать материал на украинском

Испанский теннисист Хайме Мунар дважды подряд попал мячом в девушку-судью во время матча Australian Open с итальянцем Фабио Фоньини.

Совершая подачу, Мунар попал в арбитра. От первого удара девушка заплакала и на некоторое время ушла с корта, однако вскоре вернулась.

После этого испанец снова подал, но мяч вновь попал в судью. Мунар решил пошутить и будто "расстрелял" ее из ракетки.

В третьем сете при счете 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 в пользу Фоньини испанский теннисист снялся с матча.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года знаменитая теннисистка "сошла с ума" и сломала судейскую вышку.

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Тема
Australian Open
Место
Австралия
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