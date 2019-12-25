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25 декабря • обновлено в 13:53
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Скандал дня: Свитолиной пригрозили отстранением от Олимпиады-2020

1.3т
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Федерация тенниса Украины (ФТУ) не исключает, что первая ракетка страны Элина Свитолина не выступит на Олимпиаде-2020.

Исполнительный директор организации Евгений Зукин в комментарии Tribuna.com рассказал о конфликтной ситуации из-за отказа Элины играть за сборную в февральском матче Кубка Федерации. При этом он отметил, что ФТУ заинтересована в участии Свитолиной на Играх в Токио.

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Элина Свитолина

Элина Свитолина

"В заявку на ОИ будут внесены теннисистки, которые дадут добро на выступление за сборную. На заседании президиума ситуация со Свитолиной не обсуждалась. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной насчет ее участия в матче в Таллинне. У ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на ОИ. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Играх. Единственное, что стоит отметить, что без согласия ФТУ никакого wild card, конечно же, не будет", – сказал Зукин.

Отметим, что от Украины на Олимпиаде смогут выступить не больше четырех теннисисток. При этом для попадания в турнирную сетку они должны выполнить ряд отборочных условий, в числе которых игра за сборную.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина приняла неожиданное решение о смене тренера накануне старта нового сезона.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Олимпиада-2020
Персона
Элина Свитолина
Тег
сборная Украины по теннису
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