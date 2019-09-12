Свитолиной - 25: первая ракетка Украины растормошила сеть забавным фото

Лучшей теннисистке Украины Элине Свитолиной 12 сентября исполнилось 25 лет.

Полуфиналистка недавнего US Open-2019 опубликовала в Instagram свое детское фото, на котором ей от силы 5 лет. Будущая звезда мирового тенниса на снимке демонстрирует шпагат.

"Вернулась в мыслях в то время, когда я в последний раз была гибкой", - подписала фото Элина.

Снимок вызвал огненную реакцию в сети, собрав за несколько часов 18 тысяч лайков и несколько сотен поздравительных комментариев.

Бойфренд украинки теннисист Гаэль Монфис также поздравил возлюбленную трогательным постом. "С Днем рождения, любимая! Ты изменила мою жизнь больше, чем ты думаешь", - написал 33-летний француз.

Первая ракетка Украины и третий номер мирового рейтинга свой юбилей празднует, как и полагается настоящей чемпионке, на "рабочем месте" - теннисном корте. В четверг Элина стартует на соревнованиях в китайском Чжэнчжоу и проведет матч против Юлии Путинцевой из Казахстана.

Элина Свитолина Instagram

Новости Свитолина драматично проиграла в полуфинале US Open

Как сообщал OBOZREVATEL, после второго кряду выхода в полуфинал на турнирах Большого Шлема Элина Свитолина вернула себе звание третьей ракетки мира.

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