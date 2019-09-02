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2 сентября • обновлено в 14:15
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Свитолина установила уникальное достижение

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Пятая ракетка мира Элина Свитолина установила выдающееся достижение для украинского тенниса. Она стала первой в истории Украины, кто выходила в четвертьфинал всех турниров Большого Шлема.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Предыдущий рекорд был за Андреем Медведевым, который, выступая в 90-е годы, проходил в 1/4 финала трех турниров Grand Slam из четырех - ему не покорился только Wimbledon.

Элина играла дважды в 1/4 финала на Australian Open (2018, 2019) и дважды на Roland Garros (2015, 2017). На Wimbledon-2019 она впервые на "мэйджорах" пробилась в полуфинал, а теперь добавила в свою "визитку" и выход в четвертьфинальную стадию US Open-2019.

Новости
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Добавим также, что в активе Свитолиной еще одно достижение. Ранее она никогда не выигрывала на турнирах Большого Шлема у теннисисток из топ-10 (семь поражений в семи матчах). Победа над 9-й ракеткой мира Мэдисон Киз позволила ей нарушить и эту неприятную традицию.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

За путевку в полуфинал US Open-2019 Элина сыграет против британки Йоханны Конты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на US Open-2019 произошла суперсенсация с травмой главного фаворита соревнований.

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Тема
US Open
Персона
Элина Свитолина
Место
США Нью-Йорк
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