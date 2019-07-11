Свитолина установила рекорд на Wimbledon

Элина Свитолина установила рекорд в женской сетке Wimbledon по преодоленной дистанции на лондонских кортах.

Украинская теннисистка, дошедшая по полуфинала, играя свои матчи, уже пробежала 11,4 километра, что ныне является наивысшем показателем на турнире.

Элина Свитолина

Второе место у соперницы Свитолиной по полуфиналу румынки Симона Халеп – 9,714 километра, третье - у еще одной полуфиналистки Wimbledon чешки Барборы Стрыцовой – 8,384 километра.

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина в четверг, 11 июля, впервые в своей карьере сыграет в полуфинале турнира серии Большого шлема.

Наша соотечественница попробует выйти в решающий матч Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon. Соперницей 24-летней уроженки Одессы станет экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Поддержать украинку можно будет у экранов телевизоров благодаря трансляции на канале "Евроспорт 2". Кроме того, матч покажут американский вещатель ESPN, канадский RDS и британский BBC One. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел на Wimbledon во время выставочного турнира ветеранов.

Экс-пятая ракетка мира и финалист Roland Garros-1988 Анри Леконт по ходу матча в знак протеста стащил с вышки судью Джейми Кроусона и отправил его играть вместо себя, а сам забрался на его место.

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