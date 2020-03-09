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9 марта • обновлено в 13:35
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Свитолина шокирована отменой крупного турнира в США из-за коронавируса

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Организаторы одного из крупнейших теннисных турниров в Индиан-Уэллсе (США), который должен был пройти с 9-го по 22 марта, сообщили о том, что из-за коронавируса соревнования не состоятся.

Причиной стало то, что случай заболевания был обнаружен в районе проведения турнира.

Рафаэль Надаль - трехкратный чемпион Индиан-Уэллса

Рафаэль Надаль - трехкратный чемпион Индиан-Уэллса

Associated Press

В результате организаторы после консультаций со специалистами и руководством штата Калифорния решили не проводить соревнования. Пока не сообщается, состоятся ли они позже или будут отменены вообще. По словам директора соревнований Томми Хааса, организаторы готовы провести турнир в другие сроки, но будут изучать различные варианты.

Стоит отметить, что на данный момент турнир Индиан-Уэллса является одним из самых крупных спортивных событий, отмененных из-за коронавируса. BNP Paribas Open – официальное название турнира – был основан в 1974 году. Это первый случай, когда соревнование было отменено, сообщает The New York Times.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала об отмене турнира прямо во время пресс-конференции после победы на турнире в Монтеррее, где она завоевала 14-й титул в карьере.

Элина Свитолина на пресс-конференции в Монтеррее

Элина Свитолина на пресс-конференции в Монтеррее

btu.org.ua

"Это большой шок для меня, потому что я не знала об этом. Наверное, это правильное решение. Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если они так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать. Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит так много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема", – заявила Свитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Элина Свитолина поднялась в рейтинге и приблизилась к званию первой ракетки мира, выиграв титул в Монтеррее.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Элина Свитолина
Место
США
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