Свитолина прервала выступления: что произошло

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение взять паузу и не принимать участие в теннисных турнирах. У нашей теннисистки диагностировали проблемы с коленом.

Последние пять недель Свитолиной пришлось играть через боль. Врачи делали все возможное, чтобы облегчить состояние украинки, однако медобследование дало спортсменке неутешительный прогноз.

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

"К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей и МРТ подтвердила худшие опасения. Сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности", - написала Свитолина на своей странице в Instagram.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19-летний испанский теннисист Никола Кун потерял сознание от болевого шока во время матча первого круга супертурнира в Майами против Миши Зверева.

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