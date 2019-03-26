Свитолина прервала выступления: что произошло

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение взять паузу и не принимать участие в теннисных турнирах. У нашей теннисистки диагностировали проблемы с коленом.
Последние пять недель Свитолиной пришлось играть через боль. Врачи делали все возможное, чтобы облегчить состояние украинки, однако медобследование дало спортсменке неутешительный прогноз.
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina
"К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей и МРТ подтвердила худшие опасения. Сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности", - написала Свитолина на своей странице в Instagram.
Hey guys 👋🏼😊! Wanted to give you a little update on my health issues. I been straggling with knee pain for the past 5 weeks. Unfortunately it got worst after long matches and MRI scans confirm it. My team been working really hard to make me feel less pain, so I could compete during US swing. But now I strongly been recommend by doctors to take my time to let it heal. I will do everything what’s in my power to speed up my recovery and come back healthier. I want to thank everyone for the support and love 💞 Eli ⠀ Усім привіт!👋🏻 Хотіла б поділитися з вами інформацією щодо стану мого здоров'я. Минулі 5 тижнів я провела із постійним болем у коліні. Нажаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Моя команда робила усе можливе, щоб я якнайменше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів. Але зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я робитиму усе від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку. 💞 Ваша Еліна.
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