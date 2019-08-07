Свитолина попала в топ-10 самых богатых спортсменок мира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина попала в десятку самых богатых спортсменок планеты по версии журнала Forbes.

Наша соотечественница с заработком в 6,1 миллиона долларов расположилась на девятой строчке. За год Элина получила 4,6 млн призовых, а еще полтора миллиона в качестве поступлений от рекламных контрактов, говорится на сайте издания.

Интересно, что в топ-10 вошли лишь представительницы тенниса, а в 15 самых богатых спортсменок находятся только три девушки, которые выступают в других видах спорта. Полностью топ-15 выглядит так:

Элина Свитолина

1. Серена Уильямс (США) – 29,2 млн

2. Наоми Осака (Япония) – 24,3 млн

3. Анжелик Кербер (Германия) – 11,8 млн

4. Симона Халеп (Румыния) – 10,2 млн

5. Слоун Стивенс (США) – 9,6 млн

6. Каролин Возняцки (Дания) – 7,5 млн

7. Мария Шарапова (Россия) - 7 млн

8. Каролина Плишкова (Чехия) – 6,3 млн

9. Элина Свитолина (Украина) – 6,1 млн

10-11. Габрине Мугуруса (Испания) - 5,9 млн

10-11. Винус Уильямс (США) – 5,9 млн

12. Алекс Морган (США, футбол) – 5,8 млн

13-14. Пусарла Венката Синда (Индия, бадминтон) - 5,5 млн

13-14. Мэдисон Кис (США) – 5,5 млн

15. Ария Джутанугарн (Таиланд, гольф) – 5,3 млн

Рейтинг учитывает денежные призы, зарплаты, средства за рекламные контракты спортсменок в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина откровенно рассказала о своем знакомстве с Гаэлем Монфисом.

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