Свитолина отказалась продолжать матч на престижном турнире в Китае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на отказе проиграла чешке Мари Бузковой в 1/8 финала турнира в Гуанчжоу с призовым фондом $500000 .

Украинка снялась во втором сете при счете 4:6, 3:4 из-за проблем с коленом.

Elina did all she could today but unfortunately was forced to retire due to injury to her knee 😢Wish @ElinaSvitolina a speedy recovery 🙏#FamEli (📹:WTA) pic.twitter.com/47pDNvei1C