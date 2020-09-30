Свитолина одержала непростую победу и вышла в следующий раунд Roland Garros

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 мирового рейтинга) победила мексиканку Ренату Сарасуа (№178) в непростом поединке второго круга турнира Roland Garros, который проходит в Париже.

Для итогового успеха нашей соотечественнице пришлось сыграть три сета, один из которых она проиграла, не взяв ни одного гейма, и провести на корте чуть более полутора часов – 6:3, 0:6, 6:2.

Свитолина лучше проявила себя на подаче, сделав два эйса и не допустив ни одной двойной ошибки (у Сарасуа их четыре). Украинка также превзошла соперницу по количеству реализованных брейк-поинтов, выиграв подачу соперницы в шести из девяти случаев.

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции Элина встретится с 31-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте Roland Garros Свитолина разобралась с другой представительницей РФ Варварой Грачевой.