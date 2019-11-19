Свитолина назвала цели на следующий сезон

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась своими целями на грядущий сезон, заявив о готовности стать первой ракеткой мира.
"В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения этой цели. Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности", – сказала Свитолина в интервью изданию tochka.net.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина также рассказала, какое достижение стало бы самым желанным для нее в новом году.
"У меня грандиозные планы, но больше всего мне хотелось бы победить на турнире Большого шлема. Это одна из основных моих целей. Но самое главное сейчас – восстановить здоровье, чтобы не беспокоила боль в колене. Когда я чувствую себя здоровой, могу добиваться высоких достижений", – резюмировала теннисистка.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина удивила фанатов фотографией, намекающей на грядущую свадьбу.
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