Свитолина назвала цели на следующий сезон

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась своими целями на грядущий сезон, заявив о готовности стать первой ракеткой мира.

"В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения этой цели. Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности", – сказала Свитолина в интервью изданию tochka.net.

Элина Свитолина

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Элина Свитолина

Элина также рассказала, какое достижение стало бы самым желанным для нее в новом году.

"У меня грандиозные планы, но больше всего мне хотелось бы победить на турнире Большого шлема. Это одна из основных моих целей. Но самое главное сейчас – восстановить здоровье, чтобы не беспокоила боль в колене. Когда я чувствую себя здоровой, могу добиваться высоких достижений", – резюмировала теннисистка.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина удивила фанатов фотографией, намекающей на грядущую свадьбу.

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