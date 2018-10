Свитолина добыла тяжелую победу на Итоговом турнире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла вторую победу на Итоговом турнире в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Наша спортсменка в трех сетах обыграла чешку Каролину Плишкову.

В первом сете Элина заставила своих болельщиков волноваться, с большим трудом подав вторую подачу. Однако одного брейка хватило украинке для того, чтобы праздновать победу в первой партии.

Во втором сете Свитолина отдала две своих подачи. Таким образом судьба победителя этой встречи решалась в третьей партии.

Украинка взяла четыре гейма подряд и спокойно вела в счете 4:0. После того, как спортсменки обменялись брейками, Свитолина не смогла подать на матч, но уже в следующем гейме завоевала вторую победу на соревнованиях.

.@ElinaSvitolina makes it back to back wins at the @WTAFinalsSG!



Gets the better of Pliskova 6-3, 2-6, 6-3! pic.twitter.com/ToXGE2op9H