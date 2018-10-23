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Свитолина добыла тяжелую победу на Итоговом турнире

2.7тЧитать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла вторую победу на Итоговом турнире в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Наша спортсменка в трех сетах обыграла чешку Каролину Плишкову.

В первом сете Элина заставила своих болельщиков волноваться, с большим трудом подав вторую подачу. Однако одного брейка хватило украинке для того, чтобы праздновать победу в первой партии.

Во втором сете Свитолина отдала две своих подачи. Таким образом судьба победителя этой встречи решалась в третьей партии.

Элина Свитолина и Каролина Плишкова

Элина Свитолина и Каролина Плишкова

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Украинка взяла четыре гейма подряд и спокойно вела в счете 4:0. После того, как спортсменки обменялись брейками, Свитолина не смогла подать на матч, но уже в следующем гейме завоевала вторую победу на соревнованиях.

Судьба путевки в полуфинал в Белой группе нашей спортсменки решится в третьем туре. 25 октября украинке предстоит сыграть против третьей ракетки мира Каролин Возняцки.

Свитолина добыла тяжелую победу на Итоговом турнире

Напомним, что в первом матче Итогового турнира Свитолина разобралась с Петрой Квитовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элине Свитолиной стало плохо во время послематчевой пресс-конференции.

Персона
Элина Свитолина
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