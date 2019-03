Свитолина добыла непростую победу на супертурнире в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина в сложном трехсетовом поединке сумела одолеть американку Софию Кенин. Матч 1/32 финала супертурнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 млн долларов закончился со счетом 3:6, 7:6, 6:4.

Первая ракетка Украины в первом сете отдала две своих подачи и, несмотря на один брейк, уступила американке. Во второй партии на корте развернулась нешуточная борьба. Соперницы шли по своим подачам и в итоге определяли сильнейшего на тай-брейке. В нервной концовке сета Свитолина сумела обыграть Кенин, сделав счет 1:1.

.@ElinaSvitolina takes the second set, 7-6(5)!



One more set will decide the final Friday winner at @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/hw60vmV2t2