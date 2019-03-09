Свитолина добыла непростую победу на супертурнире в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина в сложном трехсетовом поединке сумела одолеть американку Софию Кенин. Матч 1/32 финала супертурнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 млн долларов закончился со счетом 3:6, 7:6, 6:4.
Первая ракетка Украины в первом сете отдала две своих подачи и, несмотря на один брейк, уступила американке. Во второй партии на корте развернулась нешуточная борьба. Соперницы шли по своим подачам и в итоге определяли сильнейшего на тай-брейке. В нервной концовке сета Свитолина сумела обыграть Кенин, сделав счет 1:1.
.@ElinaSvitolina takes the second set, 7-6(5)!— WTA (@WTA) 9 марта 2019 г.
One more set will decide the final Friday winner at @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/hw60vmV2t2
В заключительном сете украинка благодаря двум брейкам вела с комфортным счетом 4:1 и, проиграв одну свою подачу, выиграла последнюю партию 6:4.
.@ElinaSvitolina survives Kenin, 3-6, 7-6(5), 6-4!— WTA (@WTA) 9 марта 2019 г.
Slides into the @BNPPARIBASOPEN third round! pic.twitter.com/s0xL2fKm50
Поединок длился 2 часа 24 минуты. Свитолина подала шесть эйсов, допустив пять двойных ошибок. Кенин лишь единожды подавала навылет и четыре раза ошибалась при подаче.
Элина Свитолина
WTA
За путевку в 1/8 финала Свитолиной предстоит сразиться с австралийкой Дарьей Гавриловой, которая в первом круге соревнований отправила домой еще одну украинку Даяну Ястремскую.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Катерина Козлова впервые в своей карьере пробилась в 1/16 финала супертурнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $9,035,428. Наша спортсменка сенсационно обыграла 34-ю ракетку мира белоруску Александру Саснович 4:6, 6:2, 0:6.
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