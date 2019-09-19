Свитолина будет играть в России

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявлена на турнир Кубок Кремля, который с 12 по 20 октября пройдет на арене ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Элина не приезжала в Москву с 2016 года, когда дошла до полуфинала, уступив будущей чемпионке россиянке Светлане Кузнецовой.

Также на турнире в Москве выступит и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. В 2017 году она проиграла другой украинке Ольге Савчук на старте отборочного турнира.

Лучшая теннисистка Украины сражается за попадание на итоговый чемпионат WTA, где она планирует защитить прошлогодний титул. На этой неделе украинка проиграла в четвертьфинале в Чжэнчжоу и снялась с турнира в Гуанчжоу.

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