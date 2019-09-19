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19 сентября • обновлено в 21:07
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Свитолина будет играть в России

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявлена на турнир Кубок Кремля, который с 12 по 20 октября пройдет на арене ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Свитолина будет играть в России

Элина не приезжала в Москву с 2016 года, когда дошла до полуфинала, уступив будущей чемпионке россиянке Светлане Кузнецовой.

Также на турнире в Москве выступит и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. В 2017 году она проиграла другой украинке Ольге Савчук на старте отборочного турнира.

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Лучшая теннисистка Украины сражается за попадание на итоговый чемпионат WTA, где она планирует защитить прошлогодний титул. На этой неделе украинка проиграла в четвертьфинале в Чжэнчжоу и снялась с турнира в Гуанчжоу.

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Персона
Элина Свитолина
Место
Россия
Тег
Новости России
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филипп филипыч
филипп филипыч
в то время когда фашистские захватчики тысячами убивали советских граждан и солдат московская тенисистка поехала в Берлин участвовать в кубке рейхстага. майдановцы вы примерно так это представляете?))
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
филипп филипыч, майдановцы не знают что такое спорт. Печеньками с наркотой мозг уничтожили.
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