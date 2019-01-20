Шарапова сорвалась на пресс-конференции после вопроса о допинге

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова вышла из себя на пресс-конференции на Australian Open после слов о допинге.

На вопрос журналиста о том, "сложнее ли стало справляться со шлемовыми нагрузками без приема мельдония, который запретили", россиянка потребовала сменить тему.

"Другие вопросы есть?" — отреагировала Шарапова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что зрители Australian Open освистали Шарапову, когда она вернулись после туалетного перерыва, а затем хлопали, когда теннисистка из России получила предупреждение за затяжку времени.

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", серебряный призер Олимпиады в Лондоне. В позапрошлом году она приняла участие в 11 турнирах, вернувшись на корт после дисквалификации за употребление допинга.

В 1/8 финала Australian Open она уступила Эшли Барти (15) 6:4, 1:6, 4:6, допустив за матч 51 невынужденную ошибку (десять двойных).

Новости Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде наша теннисистка не без проблем одолела китаянку Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5.

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