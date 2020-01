Самая титулованная теннисистка планеты сенсационно вылетела с Australian Open

23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема американка Серена Уильямс сенсационно уступила в третьем круге Australian Open китайской спортсменке Ван Цян со счетом 4:6, 7:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

