Респект! Стаховский совершил поступок года и поплатился

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский стал настоящим героем матча на турнире в Галле. Во втором круге киевлянин взял челлендж в пользу своего соперника Пьера-Уга Эрбера.

В первой партии, проигрывая 1:5, после подачи Пьера-Уга при 40:15 был зафиксирован аут. Так как у француза больше не осталось электронных проверок попадания мяча в корт, то он полушутя спросил у Стаховского, не может ли он взять челелендж за него.

Стаховский выполнил просьбу и поплатился за нее – оказалось, что мяч попал в линию. Болельщики на трибунах устроили украинцу овации, а в сети это назвали джентльменским поступком года.

Отметим, что этот момент стал переломным в игре. Эрбер выиграл два следующих сета, а вместе с ними и поединок (2:6, 7:6, 6:4).

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист устроил "корриду" с арбитром и поплатился. Игрок получил длительную дисквалификацию за то, что "боднул" арбитра.

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