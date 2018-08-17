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"Проститутки задешевили": Свитолина отожгла рассказом об Одессе - яркое видео

10.7тЧитать новость на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина устроила яркое шоу в эфире Youtube-канала "От души в душу". Отвечая на вопрос журналиста о ценах в родной Одессе, первая ракетка страны буквально довела до слез всех, кто находился в студии, вспомнив о проститутках.

"Сколько стоит кукуруза на пляжах Одессы? Я ее не покупаю, только семечки. Думаю, 40 гривен. Да, Одесса дорога, особенно сейчас летом. Что еще дорого? Я бы вам такое сказала… Девушки легкого поведения? Вы прямо мысли читаете. Сколько берут за услуги? 400 гривен? Задешевили. Это десять качанов кукурузы!" – рассмеялась Свитолина.

Новости
Свитолину довели до истерики вопросом о первом сексе: опубликовано яркое видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина обыграла российскую теннисистку на турнире в Цинциннати с призовым фондом в 2,8 млн долларов.

Персона
Элина Свитолина
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Комментарии на сайте не модерированы
Емеля
Емеля
Поезда к агрессору не пустят, так вообще обвал будет. Предложение превышает спрос, демпинговать начнут
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