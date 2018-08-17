"Проститутки задешевили": Свитолина отожгла рассказом об Одессе - яркое видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина устроила яркое шоу в эфире Youtube-канала "От души в душу". Отвечая на вопрос журналиста о ценах в родной Одессе, первая ракетка страны буквально довела до слез всех, кто находился в студии, вспомнив о проститутках.

"Сколько стоит кукуруза на пляжах Одессы? Я ее не покупаю, только семечки. Думаю, 40 гривен. Да, Одесса дорога, особенно сейчас летом. Что еще дорого? Я бы вам такое сказала… Девушки легкого поведения? Вы прямо мысли читаете. Сколько берут за услуги? 400 гривен? Задешевили. Это десять качанов кукурузы!" – рассмеялась Свитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина обыграла российскую теннисистку на турнире в Цинциннати с призовым фондом в 2,8 млн долларов.