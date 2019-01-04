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''Позорно и низко'': Шарапова снялась с турнира в Китае и стала объектом травли

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Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла доиграть четвертьфинальный поединок крупного турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 750 тысяч долларов.

Мария отказалась от продолжения борьбы в матче с белоруской Ариной Соболенко при счете 1:6, 2:4 в пользу соперницы. Россиянка сослалась на травму, однако болельщики откровенно затравили спортсменку. В комментариях на портале Чемпионат.com Шарапову обвинили в неумении проигрывать, а некоторые призвали ее завершить карьеру.

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

"Вот зачем запретили Маше мельдоний?!", "Это карма. Теннисные боги наказывают ее за употребление допинга", "Полтора сета возила допингистку по корту, но "вышла на отказе Шараповой", "Маша не боец. Позорно сдалась", "Нашей Маше пора, наверное, заканчивать", "Вообще не понимаю, что Шара до сих пор делает в теннисе", "Испугалась поражения, как это низко", – пишут пользователь российского портала.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно вышла в полуфинала супертурнира в австралийском Брисбене.

Персона
Мария Шарапова
Место
КитайШэньчжэнь
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