Первой ракетке мира поставили неутешительный диагноз

Первая ракетка мира Симона Халеп, из-за травмы спины не сумевшая доиграть свой первый матч в Пекине, прошла магнитно-резонансную томографию. По ее итогам врачи поставили лучшей теннисистке планеты неутешительный диагноз.

"У меня нашли грыжу межпозвоночного диска. В ближайшие дни я проконсультируюсь с докторами и надеюсь скоро вернуться на корт. Буду держать вас в курсе, спасибо за поддержку", - написала румынка у себя в Twitter.

Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support ❤️ pic.twitter.com/tQ6cFTsB9o