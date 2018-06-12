Организаторы Wimbledon выпустили лучшее промо в истории тенниса

Команда Wimbledon по цифровому контенту, месяц назад получившая награду за технологические инновации в спорте, выпустила рекламный ролик турнира-2018.
Видео за несколько дней собрало почти полмиллиона просмотров и был назвал болельщиками лучшим промо в истории тенниса.
Создатели минутного ролика смогли вместить в сюжет всех главных лиц 141-летнего турнира.
The Championships 2018. Time to write a new chapter...#Wimbledon #TakeOnHistory pic.twitter.com/T4gmHiAJbD— Wimbledon (@Wimbledon) 10 июня 2018 г.
Напомним, что накануне завершился Открытый чемпионат Франции по теннису. Победительницей Roland Garros стала румынка Симона Халеп. Мужской одиночный турнир в 11-й раз в карьере выиграл Рафаэль Надаль.
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