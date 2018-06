Организаторы Wimbledon выпустили лучшее промо в истории тенниса

Команда Wimbledon по цифровому контенту, месяц назад получившая награду за технологические инновации в спорте, выпустила рекламный ролик турнира-2018.

Видео за несколько дней собрало почти полмиллиона просмотров и был назвал болельщиками лучшим промо в истории тенниса.

Создатели минутного ролика смогли вместить в сюжет всех главных лиц 141-летнего турнира.

The Championships 2018. Time to write a new chapter...#Wimbledon #TakeOnHistory pic.twitter.com/T4gmHiAJbD