Одни в Париже: Свитолина впервые откровенно рассказала о романе с Монфисом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые рассказала историю своего знакомства с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, с которым находится в романтических отношениях.

В интервью изданию JetSetter.ua Элина призналась, что они с Гаэлем были знакомы давно, так как постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Общались они сперва крайне мало - Монфис знал, что Элина находится в долгих отношениях.

"В конце прошлого года после победы в Итоговом турнире я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в инстаграме, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть всего на несколько дней", - рассказала Свитолина.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Instagram

По словам украинской теннисистки, ей легче поддерживать связь с человеком из мира спорта, чем с представителем другой сферы.

"Гаэль понимает меня "от и до", понимает, с какими трудностями я сталкиваюсь, может поддержать меня, когда нужно. Ведь турниры - это всегда стресс, и, если неправильно подойти к человеку, можно еще больше его "накрутить", а не помочь. Мы чаще всего участвуем в одних и тех же соревнованиях и много путешествуем вместе. Потому что ждать вторую половинку из бесконечных поездок очень сложно, особенно учитывая то, что теннисный сезон самый длинный в спорте: мы играем с января по конец октября, буквально каждую неделю", - отметила Свитолина.

Также она рассказала о совместной поездке с Монфисом в Украину:

"Это наше первое совместное посещение Украины. Я рада, что Гаэлю тут понравилось. Ему понравился Киев, он был в восторге от Одессы, а главное, от украинской кухни. Особенно от борща!"

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина и Гаэль Монфис поразили сеть откровенными фото на яхте во время жаркого летнего отдыха.

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