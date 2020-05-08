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8 мая • обновлено в 17:56
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"Очень требовательный": Свитолина рассказала о давлении со стороны Монфиса

1.2т
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что на карантине у нее появилось время на приготовление еды, и призналась, что ее парню Гаэлю Монфису очень тяжело угодить.

"Сейчас у меня есть время, чтобы уделить внимание приготовлению еды. Готовит ли Гаэль? Нет, но сам он очень требовательный. Если что-то не настолько хорошо, как он считает, то это сразу выбрасывается. Я постоянно под большим давлением, чтобы точно все измерить, добавить специй столько, сколько нужно и не переборщить. И еще он солит все еще до такого, как пробует. Не знаю, возможно, мне стоит повесить плакат на кухне с этим правилом, что нужно сначала попробовать", – цитирует слова Свитолиной издание Большой теннис Украины.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Спорт-Экспресс

Отметим, что сейчас украинка является пятой ракеткой мира, а Монфис занимает девятое место в мужском рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лучшая украинская теннисистка соревновалась с Монфисом в умении жонглировать туалетной бумагой, а также выложила видео популярного в мире танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Гаэль Монфис Элина Свитолина
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