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Впервые в истории Украины: Свитолина вышла в финал Итогового турнира

5.6тЧитать материал на украинском

Элина Свитолина вышла в первый в истории украинского тенниса финал Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом в $ 7 000 000. В полуфинальном поединке наша спортсменка хладнокровно обыграла голландскую теннисистку Кики Бертенс 5-7, 7-6, 4-6.

Свитолина успешно стартовала и уже в четвертом гейме вышла вперед благодаря брейку. Однако голландка сумела быстро собраться и сравнять счет. У Свитолиной была отличная возможность выиграть сет при счете 4:5, однако украинка не справилась с волнением и отсрочила свою победу в первой партии. В итоге взяв гейм на своей подаче первая ракетка Украины сделала брейк благодаря двойной ошибке Бертенс и повела в счете по сетам.

Впервые в истории Украины: Свитолина вышла в финал Итогового турнира

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Голландская теннисистка успешно начала вторую партию, сделав брейк на подаче Свитолиной, и контролировала поединок практически до последнего гейма. Однако подать на сет Бертенс не смогла: украинка включилась и переломила ход партии. Свитолина выиграла два гейма подряд, однако на тай-брейке отдала победу в сете сопернице.

Получив преимущество в заключительной партии, Свитолина в напряженной дуэли проиграла свою подачу. Но затем украинка сумела собраться и повести в счете благодаря еще одному брейку. Маленький триумф придал уверенности нашей спортсменке, которая хладнокровно довела матч до исторической победы.

Соперницей Свитолиной в финале станет победительница пары Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия).

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолиной стало плохо во время послематчевой пресс-конференции.

Персона
Элина Свитолина
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