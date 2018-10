Впервые в истории Украины: Свитолина вышла в финал Итогового турнира

Элина Свитолина вышла в первый в истории украинского тенниса финал Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом в $ 7 000 000. В полуфинальном поединке наша спортсменка хладнокровно обыграла голландскую теннисистку Кики Бертенс 5-7, 7-6, 4-6.

Свитолина успешно стартовала и уже в четвертом гейме вышла вперед благодаря брейку. Однако голландка сумела быстро собраться и сравнять счет. У Свитолиной была отличная возможность выиграть сет при счете 4:5, однако украинка не справилась с волнением и отсрочила свою победу в первой партии. В итоге взяв гейм на своей подаче первая ракетка Украины сделала брейк благодаря двойной ошибке Бертенс и повела в счете по сетам.

. @ElinaSvitolina takes a tough opening set over Bertens, 7-5! She's one set from the @WTAFinalsSG final! pic.twitter.com/kZt4GOz6I9

Голландская теннисистка успешно начала вторую партию, сделав брейк на подаче Свитолиной, и контролировала поединок практически до последнего гейма. Однако подать на сет Бертенс не смогла: украинка включилась и переломила ход партии. Свитолина выиграла два гейма подряд, однако на тай-брейке отдала победу в сете сопернице.

Third set, here we come!@KikiBertens holds on to take the second set, 7-6(5)! A final set will decide the first @WTAFinalsSG finalist! pic.twitter.com/n9hx4cwrJQ