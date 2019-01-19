Невероятная, потрясающая воля к победе.

Элина Свитолина!

Играть против китаянок всегда очень трудно.

Это машины, не ошибающиеся на задней линии, они все мячи возвращают в корт.

Они ничего не отдадут сами, надо только забрать.

С ними надо терпеть, сантиметр за сантиметров завоевывать преимущество в розыгрыше и не ошибаться.

Именно такая Шуай Чжан.

Опытная, 29-ти летняя китайская машина.

Элину беспокоит спина, точнее шея, трижды за матч выходил доктор и колдовал над ней.

Facebook Юрия Сапронова

Facebook Юрия Сапронова

Facebook Юрия Сапронова

Facebook Юрия Сапронова

Facebook Юрия Сапронова

Facebook Юрия Сапронова

Третий решающий сет начался катастрофически для нашей девочки, она проиграла две своих подачи, Чжен взяла свою, и вышла подавать при счете 3-0 в свою пользу.

Это огромное преимущество.

Элина тащила каждый мяч, бежала за каждым мячом, не спешила, искала варианты и свою игру.

7-5 в третьем сете!

Молодчага !!!!

Болеем за Элину Украина!

P.S. Чую я,что страна спала.

Не спать !!! Украина играет!

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