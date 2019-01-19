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Юрий Сапронов
Юрий Сапронов
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Невероятная воля к победе Элины Свитолиной

439

Невероятная, потрясающая воля к победе.

Элина Свитолина!

Играть против китаянок всегда очень трудно.

Это машины, не ошибающиеся на задней линии, они все мячи возвращают в корт.

Они ничего не отдадут сами, надо только забрать.

С ними надо терпеть, сантиметр за сантиметров завоевывать преимущество в розыгрыше и не ошибаться.

Именно такая Шуай Чжан.

Опытная, 29-ти летняя китайская машина.

Элину беспокоит спина, точнее шея, трижды за матч выходил доктор и колдовал над ней.

Невероятная воля к победе Элины Свитолиной

Facebook Юрия Сапронова

Невероятная воля к победе Элины Свитолиной

Facebook Юрия Сапронова

Невероятная воля к победе Элины Свитолиной

Facebook Юрия Сапронова

Невероятная воля к победе Элины Свитолиной

Facebook Юрия Сапронова

Невероятная воля к победе Элины Свитолиной

Facebook Юрия Сапронова

Невероятная воля к победе Элины Свитолиной

Facebook Юрия Сапронова

Третий решающий сет начался катастрофически для нашей девочки, она проиграла две своих подачи, Чжен взяла свою, и вышла подавать при счете 3-0 в свою пользу.

Это огромное преимущество.

Элина тащила каждый мяч, бежала за каждым мячом, не спешила, искала варианты и свою игру.

7-5 в третьем сете!

Молодчага !!!!

Болеем за Элину Украина!

P.S. Чую я,что страна спала.

Не спать !!! Украина играет!

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Юрий СапроновЮрий Сапронов
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Источник:Facebook Юрия Сапронова
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