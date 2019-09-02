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2 сентября • обновлено в 13:25
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На US Open-2019 произошла суперсенсация

1.3т Читать материал на украинском

Первая ракетка мира Новак Джокович из-за травмы плеча снялся с матча 4-го круга US Open-2019 против Стэна Вавринки. На момент остановки игры Вавринка уверенно выигрывал - 6:4, 7:5, 2:1 .

Нова Джокович покидает US Open-2019

Нова Джокович покидает US Open-2019

Twitter US Open

Матч продлился 1 час и 49 минут. В первом сете Вавринка оформил один брейк, за счет которого забрал партию. Во втором сете серб повел со счетом 3:0, но преимущество удержать не сумел и проиграл сет. А в третьей партии Джокович принял решение сняться с поединка. Это произошло с сербом впервые с Wimbledon-2017.

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Джокович - трехкратный победитель US Open. Он выигрывал Открытый чемпионат США в 2011-м, 2015-м и 2018 годах. Букмекеры называли его главным фаворитом нынешнего турнира.

Стэн Вавринка

Стэн Вавринка

Twitter US Open

Вавринка вышел в свой шестой четвертьфинал US Open в карьере, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке.

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Тема
US Open
Персоны
Станислас Вавринка Новак Джокович
Место
США Нью-Йорк
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