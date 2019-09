На US Open-2019 произошла суперсенсация

Первая ракетка мира Новак Джокович из-за травмы плеча снялся с матча 4-го круга US Open-2019 против Стэна Вавринки. На момент остановки игры Вавринка уверенно выигрывал - 6:4, 7:5, 2:1 .

Матч продлился 1 час и 49 минут. В первом сете Вавринка оформил один брейк, за счет которого забрал партию. Во втором сете серб повел со счетом 3:0, но преимущество удержать не сумел и проиграл сет. А в третьей партии Джокович принял решение сняться с поединка. Это произошло с сербом впервые с Wimbledon-2017.

Two sets of thrilling tennis before an unfortunate retirement.



The best from Djokovic vs Wawrinka 👇#USOpen pic.twitter.com/CuwZW4bT9A