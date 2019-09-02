На US Open-2019 произошла суперсенсация

Первая ракетка мира Новак Джокович из-за травмы плеча снялся с матча 4-го круга US Open-2019 против Стэна Вавринки. На момент остановки игры Вавринка уверенно выигрывал - 6:4, 7:5, 2:1 .
Нова Джокович покидает US Open-2019
Twitter US Open
Матч продлился 1 час и 49 минут. В первом сете Вавринка оформил один брейк, за счет которого забрал партию. Во втором сете серб повел со счетом 3:0, но преимущество удержать не сумел и проиграл сет. А в третьей партии Джокович принял решение сняться с поединка. Это произошло с сербом впервые с Wimbledon-2017.
Two sets of thrilling tennis before an unfortunate retirement.— US Open Tennis (@usopen) 2 сентября 2019 г.
The best from Djokovic vs Wawrinka 👇#USOpen pic.twitter.com/CuwZW4bT9A
Джокович - трехкратный победитель US Open. Он выигрывал Открытый чемпионат США в 2011-м, 2015-м и 2018 годах. Букмекеры называли его главным фаворитом нынешнего турнира.
Стэн Вавринка
Twitter US Open
Вавринка вышел в свой шестой четвертьфинал US Open в карьере, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке.
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