Украинка Ястремская разбила россиянку на теннисном супертурнире в США

Украинская теннисистка Даяна Ястремская разобралась с россиянкой Екатериной Александровой в первом раунде супертурнира в американском Майами с призовым фондом $9,035,428. Наша спортсменка в двух сетах одолела соперницу 6:3, 6:2.

В первой партии Ястремская очень быстро повела 2:0, однако потом позволила россиянке сравнять счет. Однако затем украинская теннисистка подала все свои подачи и, сделав один брейк, победила в первом сете.

Даяна Ястремская

Начало второй партии пошло по тому же сценарию: Ястремская сделала брейк, а затем отдала свою подачу. Но затем наша теннисистка собралась и, уверенно выиграв оставшиеся геймы, завоевала путевку в следующий раунд турнира.

Ястремская отметилась пятью эйсами и семью двойными ошибками. На счету Александровой шесть подач навылет и пять ошибок при подаче.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вернулась в топ-пятерку мирового рейтинга. В обновленном списке Женской теннисной ассоциации (WTA) наша соотечественница поднялась на одну позицию и вышла на пятую строчку.

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