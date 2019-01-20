Марию Шарапову унизили на Australian Open

Зрители Australian Open освистали Марию Шарапову, когда она вернулись после туалетного перерыва, а затем хлопали, когда теннисистка из России получила предупреждение за затяжку времени.

Кроме того, на старте поединка против Эшли Барти зрители встретили Марию свистом и улюлюканьем.

"would you please welcome 5x GS Champion from Russia : Maria Sharapova"

Eeh.. Yes i would!! Walk on court from Masha R4 #AusOpen(📹: Eurosport) pic.twitter.com/RjKCTgKn3T — Maarten vdMaazen (@myalansky) 20 января 2019 г.

На пресс-конференции россиянка вышла из себя, когда ее спросили, было ли это несправедливо и как на нее повлиял этот момент.

"Что вы хотите, чтобы я сказала? Правду? Я думаю, это глупый вопрос", - резко ответила русская спортсменка.

Пятикратная чемпионка "Шлемов" Мария Шарапова (30), в 1/8 финала Australian Open уступила Эшли Барти (15) 6:4, 1:6, 4:6, допустив за матч 51 невынужденную ошибку (десять двойных).

Новости Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде наша теннисистка не без проблем одолела китаянку Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5.

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