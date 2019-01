Марию Шарапову унизили на Australian Open

Зрители Australian Open освистали Марию Шарапову, когда она вернулись после туалетного перерыва, а затем хлопали, когда теннисистка из России получила предупреждение за затяжку времени.

Кроме того, на старте поединка против Эшли Барти зрители встретили Марию свистом и улюлюканьем.

"would you please welcome 5x GS Champion from Russia : Maria Sharapova"

Eeh.. Yes i would!! Walk on court from Masha R4 #AusOpen(📹: Eurosport) pic.twitter.com/RjKCTgKn3T