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Лучший теннисист мира вышел из себя из-за вопроса о сопернике

1.1тЧитать материал на украинском

Первая ракетка мира Новак Джокович разозлился во время пресс-конференции после четвертьфинального матча Australian Open.

Сербскому теннисисту не понравился вопрос журналистов о том, готов ли он сыграть в финале со своим главным конкурентом в борьбе за лидерство рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем.

"Сейчас это моя пресс-конференция, мне будет приятнее говорить обо мне, а не о Надале. Если вы хотите о нашем предстоящем матче, давайте сделаем это после того, как мы сыграем полуфиналы", - цитирует Джоковича пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

Новак Джокович

Новак Джокович

twitter.com/australianopen

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В поединке за путевку в финал соревнований Рафаэль Надаль сразится с перспективным греком Стефаносом Циципасом, который выиграл турнир молодых теннисистов Next Generation в 2018-м году, а также выбил из Australian Open легендарного швейцарца Роджера Федерера. Джоковичу предстоит полуфинальный поединок против француза Люки Пуйе.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

twitter.com/australianopen

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном поединке наша теннисистка уступила победительнице US Open-2018 японке Наоми Осаке.

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Тема
Australian Open
Персоны
Новак ДжоковичРафа Надаль
Место
АвстралияМельбурн
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