Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко призвала прекратить насилие в Минске.

11-я ракетка мира оставила трогательное послание, в котором призналась, что очень переживает из-за ситуации на Родине.

"Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста остановите насилие! Берегите себя и своих близких мои дорогие белорусы", – написала 22-летняя спортсменка у себя в в Instagram.

Арина Соболенко обратилась с призывом Instagram Арины Соболенко

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