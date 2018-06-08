Леся Цуренко: бокс помогает мне стать злее на корте!

Несколько дней назад все украинские болельщики тенниса пережили драму, разыгравшуюся на парижских кортах Roland Garros. Напомним, что в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, одного из четырех турниров Большого Шлема, украинка Леся Цуренко в битве против 2-й ракетки мира испанки Габринье Мугурусы была вынуждена прекратить борьбу из-за обострившейся травмы.

Это было для Леси еще обиднее и потому, что так далеко в турнирной сетке Ролан Гаррос она еще не проходила, и вполне могла преподнести еще одну сенсацию. Но, увы, такова спортивная жизнь.

Несмотря на обидный результат и вполне понятное разочарование, прилетев в Киев вчера, Леся сразу согласилась встретиться и дать эксклюзивное интервью "Обозревателю". Конечно, начали разговор с воспоминаний о матче с испанкой Мугурусой.

- Я знала, что нахожусь в очень хорошей форме не только физической, но и психологической. Я была готова бороться, но, в тоже время, я знала, что и она играет очень хорошо, поскольку видела несколько ее предыдущих матчей. Но в этом матче я была уверена в своих силах на 100 процентов.

- Все были очень расстроены, когда вы решили не доигрывать матч с испанкой. Какая первая мысль у вас была, когда вы почувствовали боль?

- Первые неприятные ощущения у меня возникли еще в моем предыдущем матче со словачкой Магдаленой Рыбариковой. Но я спокойно выиграла ту встречу и, выходя на игру с Мугурусой, вообще не думала, что со мной что-то не в порядке. Но в начале игры у меня случилась травма, и первая мысль была: "Надо останавливаться!" Мой мозг давал команду, что дальше играть нельзя. Потом я вызвала на корт врача, который попытался плотно перетянуть мышцу, чтобы я могла продолжить матч, но его попытки не увенчались успехом. Слава Богу, что МРТ, который я сделала на следующий день, показал, что травма несложная - небольшой надрыв мышцы, ничего страшного. Я рассчитываю в ближайшие дни возобновить тренировки на корте.

- Леся, а как вы относитесь к своему здоровью в обычной жизни? Мнительный ли вы человек, часто ли ходите к врачам?

- Я вообще не хожу к врачам и таблетки принимаю в исключительных случаях. К своему здоровью отношусь очень бдительно, стараюсь прислушиваться к своему организму: нет ли каких-либо ощущений в теле , которые меня беспокоят. Я фанат здорового образа жизни, правильного питания. Я очень люблю пить натуральную воду, практически не пью сладких напитков. Но при этом очень люблю кофе, хотя стараюсь в этом пристрастии себя ограничивать. Правда, вынуждена признаться, что когда мне вдруг очень хочется, то могу выпить и колу, понятно, что не два литра (смеется) и не неделю подряд. Это редкие случаи. Как и то, что иногда могу побаловать себя сладким. Я всегда стараюсь услышать, о чем меня просит организм.

- То есть, никаких тревожных сигналов или знаков перед матчем с Мугурусой у вас не было. Кстати, вы человек суеверный?

-Нет, абсолютно не суеверный.

- Помню, вы получили статус профессиональной теннисистки в 2007. По итогам года в рейтинге женского тенниса вы заняли 666-е место.

- Если бы вы мне об этом не сказали, я даже не знала об этом. Для меня это просто цифра.

- В одном интервью вы сказали, что в мужчинах больше всего цените ум и чувство юмора. А в женщинах? Много у вас подруг?

- У меня подруг не много, но мы очень давно знаем друг друга. С тех времен, когда мы познакомились, жизнь у всех кардинально поменялась…

- То есть, это не профессиональные теннисистки?

- Это люди, связанные с теннисом, но они не профи, живут обычной жизнью и в теннис играют лишь для своего удовольствия. В отличие от меня, для кого теннис стал профессией. Но это не мешает нам общаться. Они тоже веселые и умные.

- Если бы не теннис, чем бы вы занимались в жизни?

-Я не могу представить свою жизнь без тенниса, не могу даже ничего предположить.

-То есть, у вас нет никаких увлечений? Может, вы вышиваете крестиком?

- Нет, я не вышиваю крестиком, Я очень много чего умею, но понемножку. Нет ничего глобального, чем бы я могла заниматься, кроме тенниса.

- А к моде как вы относитесь?

- Я за ней, конечно, слежу, но не считаю нужным слепо следовать всем тенденциям, которые мода пытается нам навязать. У меня есть три - четыре любимых магазина, куда я обязательно забегу. Особенно, если я нахожусь в Париже. У них средняя ценовая категория. Меня это абсолютно не смущает, потому что я не любитель тратить деньги на одежду.

- Выступая на турнирах, вы заработали около 3 миллионов долларов призовых. Приятно быть миллионером? Что означают для вас деньги?

- Вы же прекрасно понимаете, что с учетом вычета налогов я заработала гораздо меньше. Я ощущаю себя сейчас абсолютно так же, как и раньше. Деньги никак не изменили мою жизнь, мою систему человеческих ценностей. Я как любила жизнь, когда только начинала играть в теннис, так люблю ее сейчас. Я точно так же счастлива сейчас, как и тогда, когда у меня было меньше денег.

Единственное, что для меня стало гораздо легче, это правильно организовать самое главное для меня - теннисную подготовку. Для меня сейчас не проблема – приобретение мячей, кроссовок, формы. Я могу нанимать хороших тренеров, спарринг-партнеров. Это сегодня гораздо проще. Для того чтобы добиваться успехов, я должна в себя вкладывать много денег. И если раньше я в чем-то ограничивалась, то сейчас - нет.

- А можете вспомнить вашу самую дорогую покупку и самую неожиданную?

- Неожиданных покупок у меня не бывает, особенно если я хочу купить дорогую вещь. Из вещей самая дорогая - любимая пара обуви от Валентино. Наверное, это все.

- А дом в Монако, яхта?

- Нет, меня такие вещи абсолютно не интересуют.

- Интересно узнать, много ли времени вы проводите в сети, в частности, в социальных сетях. Как относитесь к людям, которые там "живут", выкладывая каждый свой шаг?

- Лично я считаю, что это не правильно, но свое мнение никому не навязываю. Но знаю, что в современном мире без интернета и соцсетей не обойтись, и поэтому также участвую в этой игре. Но я не фанат соцсетей.

- Какие виды спорта, кроме тенниса, вам нравятся?

- Я могу посмотреть футбол. Но это должны быть какие-то суперматчи. Смотрела последний финал Лиги чемпионов из Киева. Правда, не на стадионе, а по телевизору. В детстве с папой ходили на баскетбол, волейбол. Обожала смотреть биатлон и снукер. Снукер до сих пор люблю и фанатею от тонкостей игры и продуманности ходов.

- А я видел ваши фотографии в боксерских перчатках.

- Я немножко тренировалась, но только для себя. Мне интересно было заняться спортом, не похожим на теннис. Мне нравится бокс, я становлюсь на корте злее.

- И еще вопрос. Вы как-то говорили, что ваше сердце принадлежит теннису. Но может, там есть место и для любви. Есть ли у вас парень?

-Не знаю-не знаю (смеется). Я не отвечаю на такие вопросы!

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