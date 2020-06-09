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9 июня • обновлено в 21:50
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Кафельников прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил Ефремов

1.7т
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников в Twitter отреагировал на смертельное ДТП, устроенное заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым в центре Москвы.

Кафельников посчитал, что решать судьбу Ефремова должен суд.

"Искренне соболезную семье погибшего. Мне почему-то кажется, что тюрьма – единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания!" – прокомментировал в Twitter двукратный победитель турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде, а также олимпийский чемпион Сиднея-2000.

Кафельников прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил Ефремов

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ДТП с участием Ефремова, назвав его подонком и убийцей.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев также высказался о ДТП.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Евгений Кафельников Михаил Ефремов
Место
Россия
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