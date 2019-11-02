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2 ноября • обновлено в 22:16
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Федерация тенниса Украины опозорилась со Свитолиной

1.3т Читать материал на украинском

Федерация тенниса Украины у себя в Facebook изначально написала, что именно Элина Свитолина снялась с полуфинального поединка Итогового турнира против Белинды Бенчич.

По словам мецената Юрия Сапронова, сотрудники, ведущие аккаунт ФТУ, не смотрели трансляцию, а просто скопировали ошибку с официальной Livescore трансляции.

"Господа из Федерации тенниса Украины. Думаете, что если вы трете мои комментарии у вас на официальной странице, то от этого ваш позорный пост самоликвидируется, то вы глубоко ошибаетесь. Скрины сделаны", - написал Сапронов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина в 1/2 финала на отказе в третьем сете прошла Белинду Бенчич из Швейцарии. Счет встречи на момент остановки матча - 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки.

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Персоны
Элина Свитолина Юрий Сапронов
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