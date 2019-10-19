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19 октября • обновлено в 18:10
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Умер легендарный российский теннисист

2.1т Читать материал на украинском

Знаменитый теннисист Александр Волков скончался на 52-м году жизни, сообщил Евгений Кафельников на своей странице в Twitter.

"В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг", - написал Кафельников

За свою карьеру Волков выиграл три турнира в одиночном разряде, наивысшей позиции в рейтинге ATP достиг 23 августа 1993 года, когда занимал 14-е место. В 1993 году Волков вышел в полуфинал открытого чемпионата США.

Являлся двукратным финалистом Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994 и 1995). Волков завершил карьеру в 1997 году. Позже работал тренером сборной России.

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Новости России
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