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1 января • обновлено в 16:21
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19-летняя знаменитая украинская теннисистка похвасталась нарядом без белья

1.1т
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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская решила новый год отпраздновать в Австралии. Наша 19-летняя соотечественница у себя в Instagram выложила снимки с торжества в Брисбене.

В комментариях пользователи не смогли остаться равнодушными от наряда спортсменки, отмечая то, что он надет на голое тело.

Черное обтягивающее платье подчеркивало внушительные выпуклости теннисистки.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

instagram.com/dayana_yastremskay

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Отметим, что Даяна не первый раз демонстрирует свою любовь к одежде без верхней части белья. Ранее ее соблазнительные снимки в Китае вызвали настоящий фурор в сети.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Даяна Ястремская
Место
Австралия Брисбен
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