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6 декабря • обновлено в 19:53
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"Нас выкидывают из Украины!" Знаменитая чемпионка вступилась за спортсменов-"предателей"

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Знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Стелла Захарова призвала не осуждать спортсменов, которые отказываются от гражданства Украины и переезжают в Россию.

"Обвинять наших спортсменов нельзя. Они не виноваты в этом. Мы сами, своими руками, выгоняем их из своей страны. Там ему создали условия лучше. Там ему создали финансовые условия. А здесь он стоит с протянутой рукой", – заявила Захарова в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

Захарова объяснила, что профессиональное признание спортсменов возможно лишь в относительно короткий период жизни, поэтому им важно использовать любой шанс.

"Если здесь ему не создают (надлежащих условий. – Ред.), не дают, гнобят и так далее… "Политические волны" делают. А спортсмен должен из-за этого страдать?! Вот пройдет Олимпиада, он не станет олимпийским чемпионом, вернется в свою страну – и никому не будет нужен. Никто о нем даже не вспомнит", – отметила она.

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По мнению гимнастки, нельзя отдельно говорить о спортсменах, которые уезжают в Россию. Она подчеркнула, что многие эмигрируют в США, Казахстан, Германию, Австралию, Израиль и другие страны.

"Мы, спортсмены, вне воен. Мы должны быть вне этого всего. Мы приносим Олимпийские медали, мы приносим славу… А нас сегодня выкидывают своими руками", – возмутилась она.

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Захарова напомнила, что единственному в истории Украины чемпиону зимних Олимпийских игр среди мужчин Александру Абраменко тоже пришлось тренироваться за рубежом.

"Вы видели, в каких условиях он работал? А он там не тренировался, он тренировался за рубежом. Но под флагом Украины выступал. Вкладывая сам в себя деньги. Как вы считаете, это хорошо? Он вкладывал свои деньги в себя, тренируясь в другой стране, и принес славу, олимпийскую медаль для Украины. При этом инфраструктуры – ноль, вообще никакой не создала Украина, чтобы человек принес олимпийскую медаль", – упрекнула она власти.

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Также Захарова обратила внимание, что из Украины уезжают не только спортсмены, но и заробитчане.

"Миллионы людей едут и где-то моют туалеты, ухаживают за престарелыми людьми. За тысячу евро. Почему здесь они не могут получить за свой труд эту тысячу евро? Законно?" – поинтересовалась чемпионка.

Она еще раз заступилась за спортсменов, которых обвиняют в "предательстве".

"Не вижу в этом ничего плохого, за что нас надо осуждать. Ну Россия, ну что сделаешь. Что поделать, если мы сами, своими руками-ногами их выталкиваем…. Сами! Так бы они никогда в жизни не уехали. Никогда, поверьте", – подытожила Захарова.

Стелла Захарова объяснила, почему украинские спортсмены меняют гражданство

Стелла Захарова объяснила, почему украинские спортсмены меняют гражданство

apostrophe.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная также говорила, что выступления за другую страну – нормальная практика в спорте. Не осуждать своих коллег за смену гражданства призывал и знаменитый украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который в 2019 году стал народным депутатом Украины.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV спортивная гимнастика Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персона
Стелла Захарова
Место
Украина
Теги
спорт Гражданство
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Vasus Jose
Vasus Jose
До Гітлера, то до Гітлера, аби медальку здобути. Тільки в пеклі її (ху*ло-гітлерівську медальку) все одно відберуть, і на землі така сама слава запроданця залишиться.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Лучше быть бедным и гордым. Чем миллиapдером-пpocтитутkoй. Лучше жить на субсидии патриотом на воде и хлебе. Чем жрать на чужбине круассаны и учить детей в Лондоне. СУГС.
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