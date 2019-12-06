"Нас выкидывают из Украины!" Знаменитая чемпионка вступилась за спортсменов-"предателей"

Знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Стелла Захарова призвала не осуждать спортсменов, которые отказываются от гражданства Украины и переезжают в Россию.

"Обвинять наших спортсменов нельзя. Они не виноваты в этом. Мы сами, своими руками, выгоняем их из своей страны. Там ему создали условия лучше. Там ему создали финансовые условия. А здесь он стоит с протянутой рукой", – заявила Захарова в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

Захарова объяснила, что профессиональное признание спортсменов возможно лишь в относительно короткий период жизни, поэтому им важно использовать любой шанс.

"Если здесь ему не создают (надлежащих условий. – Ред.), не дают, гнобят и так далее… "Политические волны" делают. А спортсмен должен из-за этого страдать?! Вот пройдет Олимпиада, он не станет олимпийским чемпионом, вернется в свою страну – и никому не будет нужен. Никто о нем даже не вспомнит", – отметила она.

По мнению гимнастки, нельзя отдельно говорить о спортсменах, которые уезжают в Россию. Она подчеркнула, что многие эмигрируют в США, Казахстан, Германию, Австралию, Израиль и другие страны.

"Мы, спортсмены, вне воен. Мы должны быть вне этого всего. Мы приносим Олимпийские медали, мы приносим славу… А нас сегодня выкидывают своими руками", – возмутилась она.

Новости Известный украинский гимнаст принял гражданство РФ и объяснил свой поступок

Захарова напомнила, что единственному в истории Украины чемпиону зимних Олимпийских игр среди мужчин Александру Абраменко тоже пришлось тренироваться за рубежом.

"Вы видели, в каких условиях он работал? А он там не тренировался, он тренировался за рубежом. Но под флагом Украины выступал. Вкладывая сам в себя деньги. Как вы считаете, это хорошо? Он вкладывал свои деньги в себя, тренируясь в другой стране, и принес славу, олимпийскую медаль для Украины. При этом инфраструктуры – ноль, вообще никакой не создала Украина, чтобы человек принес олимпийскую медаль", – упрекнула она власти.

Также Захарова обратила внимание, что из Украины уезжают не только спортсмены, но и заробитчане.

"Миллионы людей едут и где-то моют туалеты, ухаживают за престарелыми людьми. За тысячу евро. Почему здесь они не могут получить за свой труд эту тысячу евро? Законно?" – поинтересовалась чемпионка.

Она еще раз заступилась за спортсменов, которых обвиняют в "предательстве".

"Не вижу в этом ничего плохого, за что нас надо осуждать. Ну Россия, ну что сделаешь. Что поделать, если мы сами, своими руками-ногами их выталкиваем…. Сами! Так бы они никогда в жизни не уехали. Никогда, поверьте", – подытожила Захарова.

Стелла Захарова объяснила, почему украинские спортсмены меняют гражданство apostrophe.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная также говорила, что выступления за другую страну – нормальная практика в спорте. Не осуждать своих коллег за смену гражданства призывал и знаменитый украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который в 2019 году стал народным депутатом Украины.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!