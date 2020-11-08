Знаменитый российский боец ММА победил жестким нокаутом. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Сергей Харитонов

Популярный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов добыл эффектную победу нокаутом над британцем Оли Томпсоном.

Поединок в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира промоушена PaRus Fight Championship MMA завершился в первом раунде.

Бывший стронгмен Томпсон на старте боя успешно действовал против более тяжелого 40-летнего россиянина, но в середине пятиминутки пропустил убойный правый боковой, после которого свалился лицом на канвас октагона.

Отметим, что в сентябре Харитонов дебютировал в боксе. На турнире в подмосковных Химках уроженец Плесецка победил 47-летнего Дэнни Уильямса, который в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона.

ОАЭАбу-ДабиMMA