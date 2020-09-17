Знаменитые украинки сделали золотой дубль в Бриллиантовой лиге

Прославленная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла шестой этап Бриллиантовой лиги в Риме. 22-летней киевлянке с первой попытки покорилась планка на высоте 198 см.

Второй стала еще одна представительница нашей страны. 18-летняя днепрянка Ярослава Магучих прыгнула на высоту 195 см.

Отметим, что нашим знаменитым соотечественницам не впервой занимать первые две строчки на этом турнире. 1-й этап в Монако и 2-й этап в Стокгольме выиграла Ярослава. При этом Юля занимала второе место.

8 сентября украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко, Ярославу Магучих и Ирина Геращенко заняли первые три места на турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt в немецком Дессау.