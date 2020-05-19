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19 мая • обновлено в 13:43
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Знаменитого рестлера Шеда Гаспарда унесло волной в океан

3.9т
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Бывшую звезду рестлинга Шеда Гаспарда унесло волной в океан, когда он купался вместе со своим 10-летним сыном на одном из пляжей Лос-Анджелеса.

Как сообщает издание DailyMail, мальчика удалось спасти и вернуть на берег, а его отец пропал без вести. На место происшествия прибыли спасатели, дайверы, медики. Представители береговой охраны на протяжении трех часов летали над водой, но так и не сумели обнаружить 39-летнего Гаспарда.

Шед Гаспард

Шед Гаспард

"Один из наших спасателей пытался спасти их обоих. К сожалению, волна отбросила Гаспарда в океан в момент, когда их пытались вытащить из течения, и больше его никто не видел", – рассказал представитель пожарного департамента округа Лос-Анджелеса Кеничи Хаскетт.

Гаспард закончил карьеру рестлера в 2010 году и начал актерскую карьеру.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
рестлинг
Место
США Лос-Анджелес
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