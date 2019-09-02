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2 сентября • обновлено в 14:55
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Знаменитая украинская чемпионка получила жуткую травму

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Знаменитая украинская велосипедистка Яна Беломоина вынужденна пропустить чемпионат мира по маунтинбайку из-за тяжелой травмы, которую получила в аварии во время одного из выступлений.

Яна Беломоина

Яна Беломоина

Об этом сообщила сама спортсменка в соцсетях, показав также фотографии травмированной ноги.

"К огромному сожалению, я не смогу выступить на чемпионате мира. Два дня назад я травмировала колено во время тяжелой аварии.

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Хочу извиниться перед всеми, кто ждал моего выступления", - написала Беломоина в Facebook.

Знаменитая украинская чемпионка получила жуткую травму

Яна Беломоина - неоднократная победительница Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. В июле 2019 года она завоевала серебро чемпионата Европы в чешском Брно.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский футболист получил кошмарную травму руки.

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