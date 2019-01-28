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Знаменитая олимпийская чемпионка умерла в Санкт-Петербурге

4.1тЧитать материал на украинском

Знаменитая советская лыжница Нина Балдычева скончалась на 72-м году жизни. Спортсменка трижды подымалась на пьедестал почета Олимпийских игр.

В 1976-м в Инсбруке она выиграла "золото" в эстафете и "бронзу" в гонке на пять километров, а затем в 1980-м году в Лейк-Плэсиде завоевала "серебро" в эстафете.

Нина Балдычева (1980 год)

Нина Балдычева (1980 год)

ТАСС

Нина Балдычева (наше время)

Нина Балдычева (наше время)

"Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием извещает, что 27 января скоропостижно скончалась олимпийская чемпионка Нина Викторовна Балдычева, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Балдычева также имела в своём активе два "золота" и "бронзу" чемпионатов мира. Кроме того, лыжница — 9-кратная чемпионка СССР. Являлась заслуженным мастером спорта и обладателем ордена "Знака Почета".

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